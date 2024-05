Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dopo aver subito un crollo tardivo in trasferta all’Old Trafford sabato pomeriggio, il Manchester United ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro il Burnley , demolitore della ...

Sir Jim Ratcliffe fa la voce grossa in casa dello United. Il socio di minoranza del club che ha però totale autonomia per il settore calcistico ha inviato una mail a tutto lo staff. Nella missiva indirizzata a tutti i dipendenti, Radcliff lamentava ...

Ford rivede i piani per l'elettrico: 'Potremo vendere auto termiche anche dopo il 2030' - ford rivede i piani per l'elettrico: 'Potremo vendere auto termiche anche dopo il 2030' - Non va dimenticato che per ford le auto elettriche hanno causato 130mila dollari ... delle vendite come ad esempio la Mondeo (in pensione dal 4 aprile del 2022), ma anche la Fiesta (addio il 7 luglio ...

Anthony Lo attuale chief design officer globale lascia Ford - Anthony Lo attuale chief design officer globale lascia ford - Anthony Lo, attuale chief design officer globale di ford dal 2021, lascierà l'azienda il prossimo 14 maggio. Questa decisione, presa dallo stesso Lo, è stata confermata dall'ufficio stampa americano d ...

Anche Mercedes e Ford rallentano sull’elettrico: "La transizione richiederà più tempo del previsto" - anche Mercedes e ford rallentano sull’elettrico: "La transizione richiederà più tempo del previsto" - Alla lista dei produttori che rallentano sull’elettrico si iscrivono anche Mercedes e ford. Il produttore tedesco parla di tempi non ancora maturi, la divisione elettrica di ford invece brucia denaro.