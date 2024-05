Stati generali della Natalità - al corteo a Roma scontri tra manifestanti e polizia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unè partito acontro gli. Si sono trovati questa mattina alle 9.30 a Piazzale degli Eroi ai giovani e gli studenti che stanno sfilando per le stradeCapitale in segno di protesta contro la quarta edizione del forum e non sono mancati i momenti di tensione tra i ragazzi e la. "E' stato caricato iltransfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all'auditorium", accusano gli organizzatori sui social. Alla manifestazione aderiscono le realtà Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza, studenti delle scuole superiori e realtà transfemministe.