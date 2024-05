Reggiana-Parma - Serie B | un derby che vale solo l’onor - probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) LaB prosegue la propria corsa affrontando la trentottesima e ultima giornata di campionato, che andrà a definire tutti gli ultimi verdetti., in programma venerdì 10 maggio con inizio alle ore 20:30, mette di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia ladi Alessandro Nesta e ildi Fabio Pecchia. La partita ha ben poco da dire, con le due squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi. Di conseguenza, le due interessate saranno più libere di poter esprimere un gioco divertente ed offensivo in una sfida che. comunque, dovrà essere vinta per i tifosi essendo pur sempre unregionale. Ecco le ultime con le, il pronostico e dove assistere in tv alla partita. Il momento delle due ...