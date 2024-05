Urso | Incentivi auto - un miliardo di euro disponibili entro fine maggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 102024 – Contro alla rovescia per gli. Gli italiani dovranno attendere ancora qualche giorno perché siano effettivamentei fondi per comprarenuove (e non solo) meno inquinanti. Ad annunciare che il traguardo è ormai vicino è stato il ministro. Adolfoministro della Produzione Industriale e Made in Italydel Governo Meloni (Photo by Roberto Serra / Iguana) UndiPer gliall'“quasi unsarà pienamente disponibile nei prossimi giorni.”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ...