La chat tra Chaouqui e il monsignore getta nuove ombre sul caso Orlandi | Dobbiamo far sparire quella roba

Emanuela Orlandi, la chat tra Chaouqui e il monsignore - Emanuela Orlandi, la chat tra chaouqui e il monsignore - Una chat tra Francesca Immacolata chaouqui e monsignor Lucio Vallejo Balda risalente al 2013 getta nuove ombre sul caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana misteriosa scomparsa ormai ...

Le chat tra Chaouqui e Balda: "Dobbiamo far sparire quella roba della Orlandi" - Le chat tra chaouqui e Balda: "Dobbiamo far sparire quella roba della Orlandi" - 'A settembre dobbiamo far sparire quella roba della ragazza' . 'Non so la verità su Emanuela ma sono leale al Papa' (ANSA) ...

Emanuela Orlandi, le chat tra Chaoqui e il monsignore: «Dobbiamo far sparire quella roba, non distruggiamo il Vaticano» - Emanuela Orlandi, le chat tra Chaoqui e il monsignore: «Dobbiamo far sparire quella roba, non distruggiamo il Vaticano» - Lo scambio su Whatsapp a partire dal 2013 tra gli ex membri di Cosea agli atti della Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi Una chat lunga 10 anni ...