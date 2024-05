L’Italia avrà sei squadre in Champions League se… | ecco tutte le combinazioni con Atalanta e Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024)adesso sogna di avere seinella prossima2024/2025. E sarebbe la prima volta nella storia per qualsiasi paese nella massima competizione europea. Dopo aver conquistato il posto aggiuntivo tramite il ranking Uefa, il Bel Paese può anche aggiungere la sesta squadra. Cosa deve accadere? Andiamo a vedereleCondizione imprescindibile è che l’batta il Bayer Leverkusen nella finale di Europache si disputerà mercoledì 22 maggio a Dublino. Gli invincibili di Xabi Alonso affronteranno i ragazzi di Gian Piero Gasperini, alla prima storica finale europea del club bergamasco. In una partita secca può succedere di tutto e Scamacca e compagni hanno le armi per fare male ai tedeschi. In caso di ...