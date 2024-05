Volley | A1 donne Scandicci saluta Barbolini Quattro anni al massimo

Volley, tanta Igor per la prima novarese della Nazionale femminile - Volley, tanta Igor per la prima novarese della Nazionale femminile - Mentre Conegliano ha chiuso la stagione con il “grande slam” dopo la conquista anche della Champions la città si appresta a ospitare domani il debutto della squadra del nuovo c.t. Velasco con diverse ...

Starting Six: Conegliano è ancora tricolore - Starting Six: Conegliano è ancora tricolore - Nel format al femminile il racconto della conquista del settimo scudetto (il sesto di fila) di Conegliano che vincendo Gara 4 contro scandicci si regala il terzo trionfo stagionale, dopo Supercoppa e ...

Pallavolo: niente da fare per Scandicci, lo scudetto va a Conegliano - Pallavolo: niente da fare per scandicci, lo scudetto va a Conegliano - Brave loro e molto bravi noi per il percorso che abbiamo fatto questo anno” queste le parole dell’allenatore Massimo barbolini. Per scandicci si chiude un ciclo, ma il cammino continua con non pochi ...