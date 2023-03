Leao, il rinnovo è in bilico ma... chiama Szoboszlai! 'Vieni al Milan'. Quando l'affare saltò per Calhanoglu (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è una vicenda che sembra destinata a perdurare nel tempo, dopo settimane e settimane di trattative,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildi Rafaelcon ilè una vicenda che sembra destinata a perdurare nel tempo, dopo settimane e settimane di trattative,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbrex668 : RT @StefanoBressi: Non risulta sia stato dato alcun ultimatum a Rafael Leao per il rinnovo. La situazione è stabile: contatti tra le parti… - milansette : Rinnovo Leao, proposta a breve termine per guadagnare tempo? - yesman98765 : Quindi il Milan dovrebbe sborsare 14 ml e pagare una multa, che non neanche lontanamente la società rossonera, a Le… - FutureisLeao : @Iosonocalabrese @FedericoSaltato Comunque il problema principale che sta frenando il rinnovo è che nemmeno Leão né… - FratelliRosson : Mentre nella trattativa per il rinnovo si vocifera la multa sia un ostacolo pressoché insormontabile (per ora) Rafa… -