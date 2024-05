Djokovic colpito in testa da borraccia agli Internazionali d’Italia – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Novakda unaal Foro Italico. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmare autografi prima di rientrare negli spogliatoi. Mentre si apprestava a firmare il cappellino di un tifoso,è stato centrato alladallapiovuta dspalti. SkySport spiega che il campione serbo sanguinante allaè stato accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Secondo l’emittentein seguito ha fatto rientro negli spogliatoi con un cerotto in. Da alcunidiffusi sui social, appare chiaro che si sia trattato di un ...