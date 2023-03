LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Martin svetta nella FP1, Bagnaia attende (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.12 Tempi interlocutori per le Ducati ufficiali: 12° Bastianini a 1.138 e 19° Bagnaia a 2.288. 12.11 Martin migliora il tempo in 1:39.206 a precedere di 0.393 Marc Marquez e di 0.423 Alex Marquez. Bastianini 10° a 1.317. Bagnaia fa un ulteriore giro di lancio. 12.10 Martin comanda in 1:39.819 a precedere di 0.369 Alex Marquez e di 0.409 Quartararo. Marc Marquez è quinto a 0.529. Si lancia Bagnaia per il primo giro cronometrato, mentre Bastianini è 14° a 1.525. 12.07 Migliora il proprio tempo Martin in 1:39.819 a precedere di 0.529 Marc Marquez e di 0.701 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 12.12 Tempi interlocutori per le Ducati ufficiali: 12° Bastianini a 1.138 e 19°a 2.288. 12.11migliora il tempo in 1:39.206 a precedere di 0.393 Marc Marquez e di 0.423 Alex Marquez. Bastianini 10° a 1.317.fa un ulteriore giro di lancio. 12.10comanda in 1:39.819 a precedere di 0.369 Alex Marquez e di 0.409 Quartararo. Marc Marquez è quinto a 0.529. Si lanciaper il primo giro cronometrato, mentre Bastianini è 14° a 1.525. 12.07 Migliora il proprio tempoin 1:39.819 a precedere di 0.529 Marc Marquez e di 0.701 ...

