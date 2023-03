Salute: Iss, in gravidanza niente fumo né alcol per 9 mamme su 10 (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - niente fumo durante la gravidanza per 9 mamme su 10, né alcol per oltre 8 su 10. Tuttavia, sono ancora troppi i bambini (38%) potenzialmente esposti al fumo passivo a causa della presenza di almeno un genitore e/o altra persona convivente fumatrice. È quanto emerge dal Sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di Salute del bambino - Sorveglianza Bambini 0-2 anni - promosso dal ministero della Salute e coordinato dall'Iss, realizzato in collaborazione con le Regioni. I dati sono stati presentati oggi all'Istituto superiore di sanità. Secondo il report, se è vero che più del 90% ha assunto acido folico in gravidanza, è altrettanto vero che solo un terzo (32,1%) lo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) -durante laper 9su 10, néper oltre 8 su 10. Tuttavia, sono ancora troppi i bambini (38%) potenzialmente esposti alpassivo a causa della presenza di almeno un genitore e/o altra persona convivente fumatrice. È quanto emerge dal Sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti didel bambino - Sorveglianza Bambini 0-2 anni - promosso dal ministero dellae coordinato dall'Iss, realizzato in collaborazione con le Regioni. I dati sono stati presentati oggi all'Istituto superiore di sanità. Secondo il report, se è vero che più del 90% ha assunto acido folico in, è altrettanto vero che solo un terzo (32,1%) lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Qui non sono io che parlo (con buona pace del collega di Parma Enrico P., che continua a inviare richieste di mia r… - MenegazziMarina : RT @lvogruppo: ????Bomba sganciata???? Maurizio Federico (virologo ISS): 'Vaccini Covid provocano reazioni avverse e non si conoscono effetti a… - AnnaP1953 : RT @lvogruppo: ????Bomba sganciata???? Maurizio Federico (virologo ISS): 'Vaccini Covid provocano reazioni avverse e non si conoscono effetti a… - CoronaLupo : RT @lvogruppo: ????Bomba sganciata???? Maurizio Federico (virologo ISS): 'Vaccini Covid provocano reazioni avverse e non si conoscono effetti a… - Barbara11R : RT @lvogruppo: ????Bomba sganciata???? Maurizio Federico (virologo ISS): 'Vaccini Covid provocano reazioni avverse e non si conoscono effetti a… -