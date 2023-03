Milano Cortina: Risanamento cede lotti nord S.Giulia a fondo Lendlease per 648mln (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione di Risanamento ha approvato, dopo una lunga ed articolata negoziazione intercorsa tra il gruppo Risanamento, il gruppo Lendlease e i creditori, una complessa operazione volta a consentire, tra le altre cose, l'ottenimento da parte di Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia, agli impegni assunti con le autorità pubbliche e terze parti in relazione sia dell'attività di bonifica dell'area di intervento, sia della realizzazione delle opere infrastrutturali legate ai giochi invernali di Milano Cortina 2026 e, al contempo, di azzerare l'indebitamento finanziario del gruppo nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione diha approvato, dopo una lunga ed articolata negoziazione intercorsa tra il gruppo, il gruppoe i creditori, una complessa operazione volta a consentire, tra le altre cose, l'ottenimento da parte didelle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all'iniziativa di sviluppoSanta, agli impegni assunti con le autorità pubbliche e terze parti in relazione sia dell'attività di bonifica dell'area di intervento, sia della realizzazione delle opere infrastrutturali legate ai giochi invernali di2026 e, al contempo, di azzerare l'indebitamento finanziario del gruppo nei confronti di ...

