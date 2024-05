MotoGP - Enea Bastianini | Non posso essere contento per il 4° posto Il long lap penalty ha rovinato tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024)chiude con il quartoil suo Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido tracciato di Le Mans, la gara va a Jorge Martin che consolida la sua leadership in campionato con un vantaggio di 446 millesimi su Marc Marquez e 585 su Francesco Bagnaia. Quarta posizione pera 2.2, quinta per Maverick Vinales a 4.0, quindi sesto Fabio Di Giannantonio a 9.4, settimo Franco Morbidelli a 9.8, ottavo Brad Binder a 10.3, nono Aleix Espargarò a 11.3, quindi decimo Alex Marquez a 13.4. Al termine della gara sul tracciato della Sarthe il pilota romagnolo ha raccontato quanto avvenuto dal suo punto di vista: “Non. Potevo fare molto di più e per questo ...