Lazio-Empoli 2-0 - Europa sicura per i biancozzurri

Roma 12 maggio 2024 - Una rete per tempo ed Europa assicurata. La Lazio supera l'Empoli per 2-0 nel giorno del cinquantenario del primo scudetto e festeggia la qualificazione aritmetica almeno alla prossima Conference League. Patric e Vecino ...

“La nostra gente di ha aiutato tanto, è stata una spinta in più. Abbiamo vinto anche grazie a loro. Il calcio di oggi è molto difficile, abbiamo giocato in tre competizioni. Siamo arrivati agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. ...