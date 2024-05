Ultime notizie Calcio Estero | Conceicao-Porto - il Milan aspetta una mossa; le parole di Bellingham

De Laurentiis, lettera aperta di Pastore: "Due giocatori messi in punizione per infantili dispettucci" - De Laurentiis, lettera aperta di Pastore: "Due giocatori messi in punizione per infantili dispettucci" - Rosario Pastore, storica firma del giornalismo sportivo italiano, ha scritto una lettera aperta al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Milan Primavera, tre punti d'oro: i playoff si decideranno l'ultima giornata. Frosinone retrocesso - I ragazzi di Abate piegano 2-1 i ciociari con le reti di Bonomi e Scotti: sarà decisivo lo scontro diretto col Torino di sabato prossimo ...

Calcio: Tudor, 'Luis Alberto martedì in gruppo con la squadra' - "Non c'è tempo per sognare, mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo. Oggi è stata una giornata bella, emozionante prima con i festeggiamenti per lo scudetto e poi con la vittoria. (ANSA) ...