Schettini | Nella vita bisogna studiare e prepararsi - ma una volta che studi e ti prepar - ti devi butta -e, ci devi provare e devi rischiare

Vincenzo Schettini, l'influencer della Fisica promosso anche in tv: «Per insegnare bisogna essere bravi comunicatori» - Vincenzo schettini, l'influencer della Fisica promosso anche in tv: «Per insegnare bisogna essere bravi comunicatori» - Promosso dunque a pieni voti per il suo debutto in tv, schettini riflette: «In questi anni mi hanno proposto molti reality e non giudico chi li fa, ma io sentivo di avere delle cose da dire. In tv ...

Vincenzo Schettini, chi è il professore/youtuber che conduce “La Fisica dell’Amore” su Rai 2 - Vincenzo schettini, chi è il professore/youtuber che conduce “La Fisica dell’Amore” su Rai 2 - Tutto quello che sappiamo su Vincenzo schettini: il prof influencer che insegna fisica e sentimenti nel suo show "La Fisica dell'Amore".

Il fisico Vincenzo Schettini ospite alla Lum - Il fisico Vincenzo schettini ospite alla Lum - (Adnkronos) – Il professore di Fisica Vincenzo schettini, il docente più amato del web, sarà ospite dell’università Lum martedì 30 aprile.