Tennis | Camila Giorgi esce allo scoperto | Vi spiego cosa succede

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 maggio 2024) Si attendeva una risposta didopo lo sciame di voci e dubbi che aveva ammantato la figura della bellata, da giorni irreperibile e assorta in un silenzio davvero molto rumoroso. La maceratese è finalmente uscitaparlando, in via ufficiale, del suo ritiro dalle scene delprofessionistico. La sua fuga, però, potrebbe nascondere un motivo grave: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, l’ex giocatrice avrebbe grandi problemi con il Fisco. Le parole di: “Mi sono ritirata dalprofessionistico, su di me tanti articoli fake…” “Chiedo cortesemente, per informazioni veritiere, di seguire la mia pagina, perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Ai miei ...