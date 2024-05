Benfica - Schmidt conferma | Rafa Silva via a giugno Su di lui l’Al Sadd

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024)lascerà ila parametro zero. Arlo, alla vigilia del match contro l’Arouca (in programma oggi alle 19:00), è stato Roger, tecnico delle Aquile. “Purtroppo devore che questa sarà l’ultima partita diall’Estádio da Luz. Conoscevamo il suo futuro sin dall’inizio della stagione e ora possorlo. Per noi è un motivo in più per giocare una bella partita e creare una bella atmosfera. È un giocatore speciale, unico, che porta alla squadra tanta qualità. Anche se non siamo riusciti a vincere il titolo, ha sempre giocato bene. Gli auguro il meglio per il futuro”. Perottantotto gol con la maglia delin 312 ...