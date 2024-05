Tamponamento a catena sull’A4 - l’elicottero atterra in autostrada | una persona è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Venezia, 12 maggio 2024 –: unaè ferita in modo. Stamattina tre auto sono entrare in collisione sulla carreggiata in direzione Trieste, le condizioni della vittima – al momento non si sa se si tratti di un uomo o una donna – erano talmente critiche da chiedere l’intervento dell’elisoccorso.to direttamente sulla carreggiata e l’è stata chiusa in attesa dei soccorsi. È successo intorno alle 11 di oggi, domenica 12 maggio, al km 373, subito dopo l'area di servizio di Arino Est, nel Veneziano. Il traffico è stato temporaneamente bloccare su entrambe le direttrici. Le code hanno così raggiunto i 5 chilometri. Sul posto polizia stradale di Venezia, vigili del fuoco e 118. La ...