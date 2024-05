Modena - 12enne accusa di violenza sessuale due amici di 15 e 16 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Il racconto è quello di unafra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Siamo nel Modenese, e la vittima è una ragazzina di 12. A commettere l’abuso, come riporta la stampa locale, ci sarebbero anche due ragazzini appena più grandi, di 15 e 16. La vicenda, sulla quale c’è il massimo riserbo vista l’età dei protagonisti, sarebbe scattata dalla segnalazione alle forze dell’ordine del pronto soccorso, dove si è recata la ragazzina. Lunedì, la famiglia dellaandrà in questura per formalizzare la denuncia. Da quanto riferiscono i quotidiani modenesi, tutto si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un’amica, i due ragazzini poco più grandi. Inizialmente i due giovani si sono comportanti in modo amichevole ...

Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta ...

Violenza sessuale sulla badante della madre: 67enne condannato a 3 anni e mezzo di carcere - violenza sessuale sulla badante della madre: 67enne condannato a 3 anni e mezzo di carcere - La vittima, una donna di origini moldave all'epoca 27enne, era giunta in Italia dopo essere stata proposta per lavorare come badante presso l’abitazione ...

ABUSI SESSUALI SU UNA DODICENNE, IL CASO IN PROCURA - ABUSI SESSUALI SU UNA DODICENNE, IL CASO IN PROCURA - Sarebbe stata violentata in casa, da due amici, di soli 15 e 16 anni. Vittima di un incubo è una ragazzina dodicenne. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, ma secondo quanto ricostru ...