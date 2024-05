Ora è finita davvero - ufficiale | addio Charles Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 12 maggio 2024) Ora è: il saluto è. Lo ha fatto, dopo che la Ferrari ha deciso di dare uno scossone al proprio muretto. Ecco quello che è successo Aria di cambiamento, forte aria di cambiamento. E le notizie sono ufficiali, quindi la Ferrari ha voglia di dare una sterzata alla propria stagione. Non tanto per il Mondiale piloti, quello sembra già indirizzato verso Max Verstappen che rimane un cannibale (ma non come lo scorso anno), ma soprattutto per quello costruttori. Che ha un enorme valore.(Lapresse) – Ilveggente.itUnalla scuderia del cavallino rampante. Infatti da un paio di giorno Xavi Marcos non è più l’ingegnere di pista di. A partire dalla prossima gara, quella in Emilia Romagna sul circuito di ...