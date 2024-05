BREZZA AZZURRA! Tita-Banti si confermano campioni del mondo della classe Nacra 17

(Di domenica 12 maggio 2024) Ruggeroe Caterinadifendono il titolo e si laureano nuovamentedelnella17, proseguendo nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La fenomenale coppia mistaha trionfato quest’oggi a La Grande Motte (Francia) al termine di una settimana esaltante, in cui ha dominato la scena nelle prime giornate per poi neutralizzare tra ieri e oggi la rimonta degli eterni rivali britannici John Gimson/Anna Burnet. Dopo Aarhus 2018, St. Margarets Bay 2022 e Den Haag 2023, arriva dunque il quarto sigillo iridato in carriera per i fuoriitaliani, che salgono a quota tre affermazioni mondiali consecutive e possono mettere nel mirino adesso il poker realizzato dai ...

l’Italia affronterà la Serbia in un amichevole di Volley maschile in programma domenica 12 maggio (ore 21.00) a Cavalese. La nostra Nazionale aprirà la stagione agonistica tra le Dolomiti, preparando l’esordio in Nations League in programma tra una ...

Pielieshenko, dal podio olimpico sfiorato alla morte al fronte in Ucraina - Pielieshenko, dal podio olimpico sfiorato alla morte al fronte in Ucraina - Il numero dell’11 maggio di S-Print, la newsletter di Emanuela Audisio. Iscriviti gratuitamente attraverso il link che trovi sotto al primo paragrafo ...

Valentino Rossi si prepara alla 24 ore di Le Mans: "La gara più prestigiosa al mondo" - Valentino Rossi si prepara alla 24 ore di Le Mans: "La gara più prestigiosa al mondo" - Il pilota ha rilasciato un'intervista ad Afp dove confessa di voler continuare a correre "il più a lungo possibile" ...

Aurora Russo si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Aurora Russo si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Aurora Russo, la campionessa del mondo U20 2023 nei -59 kg e già campionessa europea nella medesima categoria d’età, ha ottenuto il pass non nominale al torneo di qualificazione su base mondiale in co ...