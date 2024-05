Giallo a Casnigo - 24enne soccorsa per una caduta | ma era vittima di aggressione Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024)(Bergamo), 12 maggio 2024 – Una ragazza di 24 anni è rimasta gravemente ferita, stamattina intorno alle 11,50 in via Carrali, a, nella Bergamasca.dagli operatori del 118, la giovane è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita. Fin qui le certezze. Quello che è tutto da ricostruire è la dinamica dell’accaduto. La chiamata alla centrale Areu, infatti, è arrivata per una. Ma quando gli operatori sono arrivati sul posto con automedica, ambulanza ed elisoccorso si sono trovati davanti tutt’altra situazione. Sembra infatti che lasia rimasta ferita in seguito a un’del suo compagno, secondo quanto si apprende dalle prime, frammentarie informazioni. Sul posto, trattandosi di una zona ...