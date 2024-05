Neanche il tempo di godersi un weekend all’insegna del caldo e del bel tempo che le nuvole sono già in agguato. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un' Allerta meteo gialla di rischio ordinario per temporali a ...

Milano – Rassegnamoci: il bel tempo ha le ore contate. Non solo. Sulla Lombardia per domani, domenica 12 maggio, è stata lanciata anche una allerta meteo gialla per forti temporali . Dimentichiamoci dunque le temperature ampiamente primaverili (al ...

In Lombardia in arrivo temporali verso sera: scatta l’allerta meteo gialla - In lombardia in arrivo temporali verso sera: scatta l’allerta meteo gialla - Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione lombardia ha emesso un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) dalle 18 e che continuerà fino ...

Meteo domenica - Primi temporali in arrivo al Nord, sole e caldo sul resto della Penisola. Evoluzione e previsione prossime ore - meteo domenica - Primi temporali in arrivo al Nord, sole e caldo sul resto della Penisola. Evoluzione e previsione prossime ore - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che ha portato una maggiore stabilità del tempo soprattutto al Centro Nord nel corso degli ultimi giorni raggiunge in queste ore la sua massima espans ...

Allerta meteo in Lombardia: temporali in arrivo - Allerta meteo in lombardia: temporali in arrivo - Il tempo a Milano e in tutta la lombardia è destinato a peggiorare. Lunedì 13 maggio, il cielo sarà coperto con locali piogge a Milano, mentre sul resto della regione ci saranno piogge in montagna e c ...