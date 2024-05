La mamma di Luana D’Orazio stritolata da un macchinario | Vivo solo per mio nipote

“Leggere che ieri, a Palermo, ci sono stati altri cinque Morti , mi ha fatto chiedere che cosa stia succedendo. È una guerra. È un film a puntate di cui non si vede la fine, ma io quella fine la vorrei”. Lo ha detto Emma Marrazzo, la mamma di Luana ...

Prato, 1 maggio 2024 – “Sono passati tre anni dalla morte della mia Luana e nulla è cambiato. Per me il dolore aumenta giorno dopo giorno. Come aumentano le morti sul lavoro. Tutti dovrebbero ricordare che dietro ai quei numeri ci sono persone". ...