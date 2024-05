Studente francese abbraccia cultura cinese nella sua seconda casa

Dodici alunne di una scuola media di Sorano in Ciociaria accusano un loro prof essore di palpeggiamenti e molestie in classe. Le indagini sono arrivate all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti: il giudice delle indagini ...

Interrogazione di Gerace sull'accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia: "Meglio il modello francese" - Interrogazione di Gerace sull'accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia: "Meglio il modello francese" - Il Consigliere Regionale Pasquale Gerace ha presentato un Question Time in Aula riguardante le modalità di accesso ai corsi universitari in Medicina e Chirurgia chiedendo conferma sull’eventuale coinv ...

Gli studenti dell’ITIP Bucci di Faenza in pista per partecipare alla SHELL eco marathon 2024 - Gli studenti dell’ITIP Bucci di Faenza in pista per partecipare alla SHELL eco marathon 2024 - Gli studenti dell'ITIP Bucci si preparano per partecipare alla SHELL Eco-marathon 2024, la competizione europea mette in luce veicoli ad alto rendimento ...

Pugno duro in Francia: processi per direttissima - Pugno duro in Francia: processi per direttissima - «Non accetteremo mai che una minoranza manipolata pretenda di dettar legge, nessuno dovrebbe impedire agli altri di lavorare, studiare, dare esami». L'ultimo avviso, il premier francese Attal lo ha ...