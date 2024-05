Bologna, 6 maggio 2024 – L’imprenditore Tonino Lamborghini "era consapevole di essere il padre di Flavia Borzone" e in passato "si è offerto, pur non riconoscendola come figlia, di sostenerla economicamente". È quanto si legge nelle tre ...

«A prescindere da come andranno i procedimenti in corso, Flavia Borzone non sarà mai mia figlia ». Tonino Lamborghini scrive una dura lettera pubblicata da Il Resto del Carlino in risposta alle dichiarazioni degli avvocati delle due donne con le ...

La lettera di Tonino Lamborghini: «Flavia Borzone non è mia figlia, non lo sarà mai. Da lei solo riprovevole opportunismo» - La lettera di Tonino lamborghini: «flavia Borzone non è mia figlia, non lo sarà mai. Da lei solo riprovevole opportunismo» - L'imprenditore e la causa per il riconoscimento della paternità da parte della 36enne e la madre Rosalba Colosimo:«Spregiudicatezza senza limiti per notorietà. C'è una famiglia lamborghini vera, sono ...

Tonino Lamborghini su Flavia Borzone: “Sta calpestando la mia famiglia, non sarà mai mia figlia” - Tonino lamborghini su flavia Borzone: “Sta calpestando la mia famiglia, non sarà mai mia figlia” - Tonino lamborghini rompe il silenzio riguardo la vicenda che lo vede coinvolto insieme a flavia Borzone, la donna che sostiene di essere sua figlia. Tramite una lettera condivisa con l'avvocato Mauro ...

La lettera di Lamborghini: "Flavia Borzone cerca solo fama, non sarà mai mia figlia" - La lettera di lamborghini: "flavia Borzone cerca solo fama, non sarà mai mia figlia" - Lo sfogo di Tonino: quella ragazza calpesta una famiglia vera fatta di affetti La battaglia sul riconoscimento della paternità "Riprovevole opportunismo" ...