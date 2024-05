Terremoto - fortissima scossa | magnitudo 6 4

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Questa mattina, 12 maggio, un forteha colpito il confine tra Messico e Guatemala. L’Istituto Geologico degli Stati Uniti ha registrato unadi 6.4, con il sisma che si è verificato a una profondità di 47 miglia (circa 75 chilometri). L’evento sismico è avvenuto poco prima delle 6 del mattino ora locale, corrispondenti alle 14 in Italia, nelle vicinanze della città di confine messicana di Suchiate, situata nello stato di Chiapas. Questa località è nota per essere attraversata dal fiume Suchiate, che funge da confine naturale tra i due Paesi. Al momento, non sono stati segnalati gravi danni. L'articolo proviene da The Social Post.