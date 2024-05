LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 55 km al traguard - caduta senza conseguenze per Thomas

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.02 Ecco il passaggio alo volante dell’Intera Giugliano. Results of the #Interin Giugliano in Campania: @mircomaestri9 (PTK) Andrea Pietrobon (PTK)@kaden groves (ADC) #dItalia @saraassicura pic.twitter.com/wYgSoFCgPp —d'Italia (@ditalia) May 12,16.00 50 km alo. 15.58 1’10” il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 15.56 Si muovono le acque nel gruppo dopo lo sprint dell’Inter. Mancano una ventina di chilometri a Monte Procida. 15.54si trova a 45? dal gruppo dopo lache lo ha visto ...

15.03 Poco più di 10 km al traguardo volante di Mondragone. 15.00 Alcune immagini dalla corsa, gruppo che si trova a 1'45" da Maestri e Pietrobon . # Giro dItalia The ...

15.24 Meno di 80 km al traguardo. 15.22 Jonathan Milan perde la volata per la terza posizione, la quale va ad appannaggio di Tim Merlier. Il friulano comunque ...

Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Avezzano-Napoli. Maestri e Pietrobon sempre in fuga - giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Avezzano-Napoli. Maestri e Pietrobon sempre in fuga - Il giro d'Italia 2024 è arrivato alla sua nona tappa: i ciclisti sono partiti poco dopo le 12.20 da Avezzano e sono attesi al traguardo di Napoli. Ci sono 214 km da percorrere.

Ciclismo: cresce l'attesa per la "Granfondo Giro dell'Etna", Giovanni Visconti testimonial d'eccezione - Ciclismo: cresce l'attesa per la "Granfondo giro dell'Etna", Giovanni Visconti testimonial d'eccezione - Pedara si prepara ad accogliere l'importante manifestazione sportiva, in programma domenica 19 maggio. Tra le donne, al via la forte Loretta Giudici ...

MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - MotoGP Le Mans, Gp Francia diretta LIVE: Bagnaia e Martin si giocano la gara, che finale! - Il racconto in diretta del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Le Mans. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domenica 12 ma ...