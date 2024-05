Guerra in Ucraina - Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte Conquistati 4 insediamenti a Kharkiv in 24 ore

La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi nell’ Ucraina orientale, dove centinaia di persone sono state evacuate Le notizie di domenica 12 maggio sulla guerra in Ucraina , in diretta. La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi ...

l'assedio iniziato appena due giorni fa avrebbe una duplice funzione: agire come manovra distrattiva e mettere in sicurezza il confine russo da attacchi sul proprio territorio

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...

