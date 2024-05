Movida violenta a Napoli | minorenni armati di pistola e coltello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 –del sabato notte, controlli a tappeto nei quartieri dello sballo e della droga. Arrestati due: un 17enne cone colpo in canna, un 15enne con unda 16 centimetri. In piazza Vittoria, i militari dell'Arma hanno fermato due ragazzi a bordo di uno scooter con targa polacca: il passeggero 17enne era armato dicalibro 9 senza matricola, col caricatore inserito e all'interno un proiettile 7,65. Il minorenne è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco, mentre l’amico alla guida del mezzo – un 20enne di Marano, già noto alle forze dell’ordine – è stato invece denunciato per ricettazione. Nei quartieri Spagnoli e a Chiaia, è stato intercettato un ...