ATP Miami 2023, Laslo Djere o Aleksandar Vukic i prossimi rivali di Jannik Sinner in Florida (Di mercoledì 22 marzo 2023) Neanche il tempo di tirare il fiato. Jannik Sinner, reduce dall'ottimo torneo disputato a Indian Wells (semifinali), si cimenterà nel prossimo Masters1000 di Miami, in Florida, con l'ambizione di fare ancora meglio. Ha fatto vedere di esserci fisicamente e mentalmente Jannik e nel suo percorso in California gli aspetti positivi sono in maggioranza a quelli negativi. Il suo percorso nel secondo torneo del Sunshine Double, inizierà dal secondo turno, essendo l'altoatesino testa di serie n.10. Sinner attende di sapere il nome del prossimo avversario dalla sfida del primo round tra il serbo Laslo Djere e l'australiano Aleksandar Vukic, giocatore proveniente dalle qualificazioni, quest'ultimo affrontato e sconfitto da ...

