"Lo adora". Il regalo di Putin a Xi: così conquista il presidente cinese (Di lunedì 20 marzo 2023) Una visita con dei risvolti pure sul fronte culinario. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin tiene sempre del gelato pronto per il collega cinese Xi Jinping, recatosi in visita in Russia. «Naturalmente», ha detto il portavoce di Mosca Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto se Putin ha offerto del gelato all'ospite alla cena di stato andata in scena lunedì sera. «Il gelato è sempre pronto. Xi lo adora», ha spiegato. Per il resto Peskov non ha offerto altre indicazioni sul menù, se non che vi saranno piatti della cucina tradizionale russa, allietati da uno speciale programma culturale. La Tass ricorda che, ad un Forum Economico orientale di qualche anno fa, gli uomini d'affari cinesi hanno raccontato che il gelato russo era molto apprezzato nel loro paese.

