Serena, 16 anni e la lotta per guarire dall'anoressia: «Ho bisogno di aiuto ma il servizio sanitario per me non trova spazio» – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Durante ore che sembrano interminabili, passate nella solitudine di una cameretta diventata ormai il mondo intero, Serena vive il suo lockdown emotivo. Anime Affamate, il reportage di Open sull'epidemia silenziosa dei disturbi alimentari tra le nuove generazioni, racconta di una storia nascosta, trovata ai confini di un'assistenza umana e sanitaria quasi inesistente. Tutto nasce dall'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo, quando la scuola, gli amici, la famiglia sono diventati per la maggior parte dei giovani come lei punti di riferimento sempre più lontani, e lo specchio l'unico riflesso con cui confrontarsi. Solo 16 anni, e uno scatto che Serena ricorderà per sempre: «Ero in camera da sola, ho rivisto una mia foto e ho capito che in quel mondo non andavo più bene». Da lì l'ossessione per il cibo.

