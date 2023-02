OPPO | svelato ufficialmente il nuovo A78 5G

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tra le caratteristiche principali delA78 5G abbiamo ricarica SUPERVOOCTM da 33W e fotocamera principale da 50MPannuncia oggi il lancio delA78 5G in Italia, che grazie alla tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 30W e a una batteria da 5,000 mAh garantisce un’esperienza affidabile e duratura. Grazie ai miglioramenti apportati sia in termini hardware che software, A78 5G offre ai propri utenti prestazioni fluide a 360°, cui si aggiungono una fotocamera ottimizzata e funzioni di intrattenimento aggiornate. Con un design di tendenza caratterizzato dall’iconicoGlow, A78 5G è inoltre dotato di ColorOS 13, che offre una serie di funzionalità pensate per rendere ancora più efficiente la user experience in un dispositivo alla moda.A78 5G: performance ...