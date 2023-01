Roma | spaccia cocaina nel bar dove lavora | nello zaino armi e munizioni Chiuso il locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023). Una massiccia attività di controllo messa in atto da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di, eseguita nel fine settimana appena trascorso, unitamente ai Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e del Gruppo Carabinieri Tutela Salute, nei vari quartieri della Capitale. L’attività si è concentrata principalmente sulle zone della cosiddetta ”Movida”, sempre prese di mira nel fine settimana, anche dai turisti provenienti dai diversi Paesi esteri perché attratti dalle movimentazioni serali. Aumentano le occasioni di illegalità, come statisticamente rilevato, e per questo anche i controlli devono seguire il passo.vanel bar al Gianicolova Tra le diverse operazioni, anche quella che ha riguardato un bar della zona del Gianicolo, all’interno del ...