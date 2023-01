Pattinaggio artistico | Europei 2023 | Matteo Rizzo argento | vince Siao Him Fa Tre italiani in top-10

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ai Campionatidiin corso alla Metro Areena di Espoo in Finlandia sono state assegnate le medaglie per il singolo maschile, e ancora una volta sono arrivate buone notizie per i colori. Dopo lo storico oro enella gara delle coppie d’è arrivata anche un’altra medaglia d’nella prova maschile:che ha confermato il secondo posto del programma corto con una bellissima prova che gli è valsa il miglior punteggio nel libero finale e il secondo posto nella classifica complessiva. Dopo una partenza titubante sul quadruplo toeloop, atterrato su due piedi,ha portato a termine un bellissimo programma impreziosito da uno splendido quadruplo loop, ...

... triplo axel più doppio axel e poi un triplo toeloop e vince la medaglia d'argento nell'individuale maschile del. Il 22enne romano era secondo in classifica alle spalle del ...Dopo la grande giornata di giovedì e le due medaglie italiane nelle coppie d'proseguono a Espoo in Finlandia i Campionati Europei di. Venerdì pomeriggio è iniziata la gara di danza su ghiaccio con la prova di danza ritmica che ha confermato i pronostici della vigilia con un testa a testa tra la coppia italiana ...

Storico successo: oro e argento all'Italia ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico RaiNews

Europei di pattinaggio di figura, storica doppietta per l'Italia la Repubblica

Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo è medaglia d’argento RaiNews

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: MATTEO RIZZO E' D'ARGENTO! Oro a Siao Him Fa, sesto Grassl, decimo Frangipani OA Sport

Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo è medaglia d'argento RaiNews

Show italiano agli Europei di pattinaggio artistico in corso in Finlandia ad Espoo. Nella danza sono al comando al termine della rhythm dance Charlene Guignard e Marco Fabbri che hanno timbrato il pun ...Una gara da leone. Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico, rassegna in scena in quel di Espoo (Finlandia) fino a domenica 29 gennaio. Il ...