Quando il mal di gola è un campanello d' allarme - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 18 dicembre 2022) Rinosinusiti acute e persistenti, con febbre e gonfiore che non passano: meglio rivolgersi a uno specialista per una ...

LA NAZIONE

Rinosinusiti acute e persistenti, con febbre e gonfiore che non passano: meglio rivolgersi a uno specialista per una ...piove poi - evidenziano i residenti - l'acqua fangosa scende dal bosco (anche a causa dei fossitenuti e dei lati della strada non puliti), coprendo completamente la strada. Le buche ... Quando il mal di gola è un campanello d'allarme Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È successo nel quartier generale della polizia, a Varsavia. Jaroslaw Szymczyk e un collega hanno riportato ferite lievi ...