Combinata nordica | a Ramsau Riiber è sconfitto da Vinzenz Geiger Diciottesimo Samuel Costa

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ieri aveva già fatto vedere il suo valore, oggi è riuscito nell’impresa.si esalta in quel di(Austria) e trova la sua prima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di. Il teutonico non si lascia spaventare dal distacco dopo il salto, mette in scena una super rimonta nel fondo e spodesta il re Jarl Magnus. Frazione sugli sci stretti mostruosa per il tedesco, partito addirittura quattordicesimo. A mano a mano è andato a riprendere tutti i rivali, strada facendo, fino al leader di Coppa, che ha staccato nell’ultimo giro senza particolari difficoltà. Un assolo eccezionale, che lo porta al successo numero dieci a livello individuale nel massimo circuito internazionale. Unin difficoltà nel fondo (era nettamente primo ...

Sieff invece archivia il quarto podio della carriera ed eguaglia il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo (ottenuto al debutto stagionale in quel di Lillehammer), balzando al secondo posto della ...Ottima performance di Annika Sieff dopo la fase di salto che compone la Gundersen delladi Ramsau. Sul trampolino austriaco HS98 l'azzurra di Varena ha confermato di essere una delle migliori del circuito nel salto, ottenendo un punteggio di 122.5 che vale la seconda ... Combinata nordica, Annika Sieff convince nel fondo e torna sul podio in gara-2 a Ramsau! Vince ancora la dominatrice Westvold Hansen