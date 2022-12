Manovra | a rischio 18App | il Bonus cultura per i neomaggiorenni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Addio alper i neodiciottenni. Un emendamento alla, presentato dai partiti di maggioranza, mira a eliminare, una misura approvata dal governo Renzi nel 2016, poi prorogata di anno in anno fino a diventare strutturale durante l’esecutivo Draghi. Cos’èIlconsisteva in 500 euro ai giovani appena diventati maggiorenni senza L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Sole 24 ORE

... invece, il senatore leghista Claudio Borghi, per trovare risorse tali da finanziare laha ... Oggi il problema riguarda di fatto una modifica tecnica, e ilstesso delle forche caudine ...Gualtieri: "Perché il Pd non è ascissione". E su Bonaccini e Schlein... Vecchi però ha ... Non mi piace lanemmeno sul tetto al contante e ... Manovra: stop a bonus 18enni, fondi a spettacoli ed editoria Mentre il governo lavora con la Manovra all’introduzione di paletti per ridurre l’impatto del reddito di cittadinanza fino a estinguere questa misura, l’Inps esce con una nota nella quale fa presente ...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...