Grave lutto nello sport | addio a un grande L’annuncio delle figlie

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È morto a 91 anni e la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo suscitando il cordoglio di tutti. Nick Bollettieri, lo scopritore di André Agassi ma soprattutto uno degli uomini che ha rivoluzionato il tennis, è scomparso a 91 anni. Il 20 novembre leavevano pubblicato un post sui social in cui l’ex coach di tennis si trovava a letto. “Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso”, aveva scritto una dei suoi numerosi figli su Instagram. Nick Bollettieri era conosciuto in tutto il mondo per essere stato colui che ha formato grazie alla sua scuola i più grandi campioni del Tennis come André Agassi, Pete Sampras, Jennifer Capriati, Maria Sharapova e le sorelle Williams. Leggi anche: Tv inper la morte dell’attore. Immortale grazie al...

...e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Città di Castello per questatragedia che ha colpito tutta la cittadinanza; Per tutte queste ragione si ritiene doveroso proclamare il...Dopo le discussioni avute con gli altri giurati a Ballando con le Stelle e dopo che nei giorni scorsi ha subito un, Selvaggia Lucarelli è stata al centro dei gossip in merito a un suo presunto addio a Ballando con le Stelle, questione su cui lei stessa ha rotto il silenzio. Selvaggia Lucarelli e l'...Selvaggia Lucarelli ha risposto alle ipotesi in circolazione in merito al suo presunto addio a Ballando con le Stelle.Giornata nera per Mediaset che sta piangendo un grave lutto. Infatti in queste ore è scomparso un’icona di uno storico programma. Triste giorno per Mediaset che in queste ore sta piangendo una ...