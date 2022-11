Litiga con il cardiologo e gli spara davanti agli altri pazienti

il cardiologo, all'interno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, e gli spara. Si chiamava Gaetano Alaimo lo specialista che è stato ucciso mentre era al lavoro. ...il cardiologo e gli spara nel suo studio di via Bassanesi a Favara , in provincia di Agrigento. La vittima si chiama Gaetano Alaimo , mentre il sospetto omicida sarebbe il 47enne Adriano ...Omicidio in pieno centro a Favara, in provincia di Agrigento, dove un medico, Gaetano Alaimo, cardiologo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sparati da un altro uomo che sarebbe… Leggi ...John Armastrong, 53enne residente a Tulsa negli Stati Uniti, è stato arrestato per aver sparato alla sorellastra e al patrigno, a seguito di un ...