Pagelle Giappone-Costa Rica 0-0 | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

(Di domenica 27 novembre 2022)0-0Gonda Yamane 6,5: spinge tanto sulla fascia destra, offre un mix tra fase offensiva e fase difensiva efficace. Itakura 5,5: non sempre preciso nell’uscita dal basso. Yoshida Nagatomo Endo Morita Doan 6,5: attivo in tutte le azioni offensive della sua Nazionale. Si muove tra le linee, strappa sulla destra: difficile da gestire per la sua imprevedibilità. Kamada 5,5: qualche imprecisione di troppo negli ultimi metri: appoggi sbagliati e un po’ poca cattiveria quando c’è da attaccare la porta. Soma Ueda C.T. MoriyasuNavas Waston 6,5: roccioso e attento dietro: concede poco ai rapidi attaccanti avversari con la sua fisicità. Duarte Calvo Oviedo Borges Tejeda Torres Fuller Campbell, 6,5: un ottimo slalom dopo pochi minuti ...

Yoshida Nagatomoprima giornata Mondiali 2022, le bocciate: Costa Rica voto 3,5 : Sono andati troppo sotto. ...pochi minuti è l'immagine che inquadra perfettamente la mentalità con cui si sono posti alVittoria storica dell'Australia contro la Tunisia, Duke trascina i socceroos: dal Giappone con la voglia di riscatto ...Aymen DAHMEN 6 – Non può nulla in occasione del gol di Duke, per il resto non deve compiere interventi. Montassar TALBI 6,5 – Tra i migliori della Tunisia: diagonali perfette e grandissime chiusure. Y ...