Inceneritore a Santa Palomba | si dimette l’Assessore all’Ambiente PD del IX Municipio | “Principi etici non negoziabili”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si è dimesso in queste ore dal suo incaricodel IXAlessandro Lepidini. Una decisione maturata, si legge in un post, pubblicato dall’ormai ex esponente di Giunta (salvo colpi di scena), a seguito del percorso intrapreso dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito all’da realizzare a. Alessandro Lepidini, AssessoreIXRoma Capitale Queste le sue parole (qui il post integrale diffuso sui social): “Mi sono dimesso da Assessore. La mia contrarietà all’mi impone ora di impegnarmi in prima persona per contrastare un progetto che considero superato, lontano dagli obiettivi ambientali europei e dannoso per il territorio dove vivo. Ed è per ...