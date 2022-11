Morte Elena Aubry | 6 funzionari del Comune di Roma a processo per l’incidente in moto della 26enne E prima condanna in abbreviato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sette persone, di cui seideldi, sono state rinviate a giudizio per ladi, ladeceduta nel maggio 2018 in un incidente inin via Ostiense. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diche ha contestualmenteto a 2 anni Alessandro Di Carlo, responsabilesorveglianzaditta vincitrice dell’appalto per la manutenzionestrada. Di Carlo aveva scelto di essere giudicato con il ritoe ha quindi beneficiato dello sconto di un terzopena. Tra i seirinviati a giudizio – l’accusa per tutti è di ...

Sette rinvii a giudizio e una condanna a 2 anni in rito abbreviato: lo ha deciso il gup di Roma al termine dell'udienza preliminare nel procedimento per ladiAubry, la 26enne deceduta nel maggio 2018 in un incidente in moto in via Ostiense a causa del dissesto del manto stradale. Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre Fra gli imputati,...Lo ha deciso il gup di Roma al termine dell'udienza preliminare del procedimento per ladiAubry, la 26enne deceduta nel maggio 2018 in un incidente in moto in via Ostiense, nella ...Sette persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Elena Aubry, mentre per un'altra è arrivata una condanna a due anni con rito abbreviato A cinque anni dalla morte di Elena Aubry per un ...(Adnkronos) - Sette rinvii a giudizio e una condanna a 2 anni in rito abbreviato: lo ha deciso il gup di Roma al termine dell’udienza preliminare nel procedimento per la morte di Elena Aubry, la 26enn ...