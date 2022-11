Che m*** | ma non dovevi partire? | chi umilia Roberto Saviano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Date al maître à penserun pretesto, anche il più insignificante, in questo caso inutile per attaccare Meloni, Salvini, chiunque schierato coi finti buonisti militanti di cuiè il leader maximo, ed ecco che lui ne farà un tweet per aizzare il popolo social, che però stavolta l'ha spernacchiato all'unanimità o quasi, e non poteva andare diversamente. Perché stavolta, va detto,si è superato. Il governo di centrodestra decide di non far sbarcare tutti i migranti a bordo delle navi Ong che sono al largo della Sicilia? Il nostro parte lancia in resta e twitta: «In Italia la ferocia non sarà mai di casa, portatevela a casa vostra. Non lasceremo morire nessuno in mare! Quando hanno giurato come ministri, tutti a mostrare bambine e bambini, figlie e famiglie. Ora lasciano su barche in mezzo al ...