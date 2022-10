Addio a Franco Gatti dei Ricchi e poveri Nell' ultima intervista il dolore per il figlio scomparso

Gatti era soprannominato "il brutto" proprio in paragone ad Angelo, biondo e aitante. Vennero notati daCalifano, che per alcuni anni fu anche il loro produttore per alcuni anni. Nel ...CARISA RARI NANTES SAVONA " RARI NANTES SORI […] Navigazione articoliGatti, il "baffo" dei Ricchi e PoveriITALIA - È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Ad annunciare all'ANSA la scomparsa di Franco Gatti sono i Ricchi e Poveri, ...Franco Gatti , cantante e fondatore de I Ricchi e Poveri , storica band italiana capace di vendere 22 milioni tra album e singoli in tutto il ...