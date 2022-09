"Non è capace...". Da Santoro ancora odio sulla Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) Altro attacco preventivo e del tutto campato per aria. Questa volta a sparare a zero è Santoro. Che non risparmia attacchi al centrodestra: "Al suo interno grumi di fascismo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Altro attacco preventivo e del tutto campato per aria. Questa volta a sparare a zero è. Che non risparmia attacchi al centrodestra: "Al suo interno grumi di fascismo"

La7tv : #piazzapulita Michele Santoro: 'Meloni ha il problema di non mettere nel suo governo dei ministri sgraditi agli ame… - fabiano17487880 : @matteosalvinimi Ma cosa vuoi pensare che non sei nemmeno capace di fare una O con un bicchiere - naladrof53 : @TrillerHouse @th3pravato @ultimora_pol Mi pare che abbia postato una smentita in merito alla ragazza. E comunque n… - Peppinho01 : @perissinottii Io sono capace anche di accettare i miei sbagli, quindi non credo di aver problemi ahah - wikischifo : Vituzzu non è capace nemmeno a formulare un blocco ('nome utente inappropriato'?). Ma chi li sceglie questi (divers… -