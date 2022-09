Elezioni | nel Movimento 5 Stelle eletto l’ex ministro Costa

(Di lunedì 26 settembre 2022) NAPOLI – Ora è definitivo. Sergio, vince la corsa all’uninominale nel collegio Napoli U02 che abbraccia i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Posillipo, ma anche il centro storico, Chiaia e Mercato. Ha ottenuto 67.936 voti pari al 39,7%. Clamorosa l’esclusione di Luigi Di Maio,degli Esteri e leader di Impegno Civico, che ha ottenuto 41.743 voti che rappresentano il 24,4. Terza, sostenuta dal centrodestra, Maria Rosaria Rossi con 38.515 voti, il 22,5. Quarta la ministra Mara Carfagna, 12.144 voti, il 7,1. A febbraio 2018, durante la trasmissione televisiva “½ h in più” di Lucia Annunziata, Luigi Di Maio, allora leader del, fece proprio il nome di, generale dei Carabinieri Forestali, come possibile ...

sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - lorepregliasco : Oggi con 12 milioni di voti il centrodestra vince nettamente le elezioni. Nel 2008 con 12 milioni di voti il Pd di… - SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - LauGoesToLondon : RT @Volpebatteria1: Nel caso in cui la Meloni vincesse le elezioni politiche oggi #LGBT #art #DigitalArtist - brunotrebbi : @camiziani -

appartenente al Partito Democratico, penalizzato dalle ultime. L'uomo, infatti, non è ... dal matrimonio al dramma del figlio Andrea Romano e Sara Manfuso si sono sposati202, in pieno ...Eletti Fratelli d'Italia2022/ Risultati seggi Camera e Senato FDI: Foti, Rampelli e Ruspandini... Minoli: 'Calenda e Renzi come MeloniGoverno Draghi' Secondo Giovanni Minoli , ...A completare l'elenco Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle) e gli uscenti Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia) e Piero De Luca (Partito Democratico) e il salernitano Guido Milanese (Forza Italia)