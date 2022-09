Tragico schianto in moto, dolore per Marco Rossoni: mercoledì l’addio a Colognola (Di martedì 20 settembre 2022) Il lutto. L’incidente è avvenuto lunedì all’alba in via Circonvallazione Ovest di Stezzano. Lascia moglie e figlia. La salma alla casa del commiato di via San Bernardino, i funerali si svolgeranno mercoledì 21 settembre alle 15 a Bergamo nella parrocchia di San Sisto a Colognola. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 settembre 2022) Il lutto. L’incidente è avvenuto lunedì all’alba in via Circonvallazione Ovest di Stezzano. Lascia moglie e figlia. La salma alla casa del commiato di via San Bernardino, i funerali si svolgeranno21 settembre alle 15 a Bergamo nella parrocchia di San Sisto a

